Narni, al Manini va in scena "La Traviata" di Verdi in omaggio alla ristrutturazione del teatro Verdi di Terni

NARNI Arriva a Narni un grande classico della lirica, in scena, naturalmente, al teatro Manini. L’appuntamento è previsto per il 10 settembre sera, con «La Traviata» di Giuseppe Verdi, un nome di chiara fama, ma non casuale. Lo spettacolo, infatti, è pensato con una dedica al progetto di ristrutturazione del teatro Verdi di Terni; le sorti di quella che è una vera e propria istituzione cittadina abbandonata rappresentano infatti un tema caro ai ternani amanti del palcoscenico e non. Il melodramma in tre atti sarà inscenato da nomi connessi alla terra del grande Verdi e provenienti da un background verdiano in cui si sono distinti, come il soprano Renata Campanella nel ruolo della protagonista Violetta, Robert Sulpizio, tenore nel ruolo di Alfredo o il baritono Mazio Giossi, che interpreta Giorgio Germont. Il maestro Stefano Giaroli dirigerà l’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane e il Coro dell'Opera di Parma. La regia è di Alessandro Brachetti e le scenografie di Gabriele Sassi. «Un appuntamento reso possibile dalla volontà dei promotori e degli organizzatori di proporla nel suo ambiente naturale, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni che ringraziamo per le opportunità concesse» dichiarano dall’associazione Amici della Lirica. «Crediamo fortemente nel valore della diffusione della bellezza attraverso contenuti di alto valore, impegnandoci in ogni progetto affinché il pubblico possa riconoscersi nelle emozioni trasmesse dalla musica, dal canto e dal teatro» concludono.