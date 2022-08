Narni, al «Festival delle Arti e dei Mestieri» il protagonista è il medioevo, tra cibo, seminari, laboratori e tanto spettacolo

NARNI Dal 1 al 4 settembre Narni è teatro del «Festival delle Arti e dei Mestieri», l’appuntamento di fine estate che è già preludio e preparazione agli eventi della Corsa all’Anello di primavera. Numerosi sono gli eventi previsti, tra cibo, spettacolo vero e proprio e conferenze. Tra le conferenze, il 1 ci sarà una introduzione al laboratorio di sartoria storica a cura del docente Federico Marangoni “Condottieri e milizie in Italia a fine Trecento”; il laboratorio si svolgerà la sera stessa. Il resto della giornata è dedicato agli spettacoli di «Platea Ludica, l’arte del gioco», con giochi storici medievali, seguita da una parata tinerante su trampoli musicata e danzata, intervallata da momenti di spettacolo, in collaborazione con i terzieri della Corsa all’Anello, i gruppi storici e le associazioni del territorio. Il 2 è la giornata degli sbandieratori di Narni, senza dimenticare il laboratorio di cornamusa con il docente Matteo Nardella. Il 3 settembre mattinata di conferenze, con gli stati generali della Corsa all’Anello «Progettiamo insieme il futuro», alle 10, e il seminario «La fucina delle armi» sulle arti meccaniche. Il pomeriggio, invece, è dedicato allo svago: è stato organizzato «L’Arte della Guerra», alle 16, spettacolo a cura della Compagnia Milites Gattamelata Narni, mentre alle 17:30 comincia il laboratorio di teatro medievale, con Andrea Mengaroni e Paolo Gazzara. Riprendono le conferenze alle 18:30, con «La Rinascita dopo la peste», con interventi di Massimiliano Bassetti, Sara Piccolo Paci e Sandro Angelucci; alle 20, banchetto medievale con intrattenimento ed animazione con menù a cura di Elisabetta Carli (attenzione alla prenotazione, obbligatoria). Quanto a gastronomia, Mezule aprirà la Locanda del Pozzo 1 e 2 settembre a cena, 3 settembre pranzo e cena, 4 settembre a pranzo; Fraporta organizzerà giovedì 1 settembre alle 20.30 una fedele riproposizione di un banchetto medievale; Santa Maria, inoltre, aprirà la Taberna degli Anelli 1 e 2 settembre solo a cena, 3 settembre a pranzo e cena, 4 settembre solo a pranzo, oltre al forno di Piazza XIII Giugno. Il 4 si inizia alle 11 con visita animata al circuito degli ambienti medievali, mentre al Digipass ci sarà “Paesaggi narnesi”, conferenza di introduzione al tema 2023 della Corsa all’Anello; alla stessa ora, fino alle 14, c’è poi il laboratorio di danza antica, con Maria Cristina Esposito. In piazza dei Priori, nel pomeriggio, ci sarà lo spettacolo di falconeria, amato da grandi e piccini. Alle 17, ci sarà la mostra e spettacoli di introduzione alla corsa equestre di abilità ed esercizio alle armi “La civiltà del Torneo” che avrà luogo alle 18. Si conclude alle 21 con «Dante in Narnia Purgatorio», spettacolo di Riccardo Leonelli alla Rocca.