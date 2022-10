Narni, dal 28 ottobre al 1 novembre la Festa della Castagna in piazza dei Priori

Narni- Sbandieratori, vino novello, divertimento, musica live e polenta in piazza dei Priori, dove si svolgeranno tutti gli eventi. Da venerdì 28 ottobre a martedì 1 novembre andrà in scena a Narni la Festa della castagna.

Di seguito il programma:



Venerdì 28 ottobre:

16.00 Apertura stand

18.30 Intrattenimento Dj Caliaro

21.00 Castagnata silente



Sabato 29 ottobre:

11.00 Apertura stand

16.30 Spettacoli folkloristici

18.30 Intrattenimento Dj Caliaro

21.30 La compagnia de lo Grifone



Domenica 30 ottobre:

9.00 Messa in suffragio Chiesa Sant'Agnese

11.00 Apertura stand

12.30 Polentata in piazza dei Priori (solo prenotazione presso lo stand, 2 turni)

16.30 Spettacoli folkloristici

18.30 Intrattenimento Dj Caliaro

21.30 Musica live "Funkabbestia"



Lunedì 31 ottobre:

11.00 Apertura stand

16.30 Esibizione sbandieratori di Narni

18.30 Intrattenimento Dj Caliaro

21.30 Musica live "Skyline Jam Band"



Martedì 1 novembre:

11.00 Apertura stand

11.30 Esibizione scuola di bandiera Narni

16.30 Spettacoli folkloristici

18.30 Intrattenimento Dj Caliaro

19.00 Consegna Castagna d'argento

21.30 Musica live "Stranavoglia"