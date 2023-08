Narni, a 17anni vende l'hascisc ai coetanei al parco dei Pini: incastrato dai carabinieri

NARNI - Ha 17 anni, è di Narni e ha messo in piedi un’attività di spaccio di hascisc al parco dei Pini di Narni Scalo.

La droga, accerteranno gli investigatori dell’arma, era destinata ad altri minorenni.

Li incontrava al parco dopo aver preso accordi al telefono, consegnava la dose e poi tornava a casa per fare rifornimento in modo che che, se fosse stato fermato per un controllo, in tasca avrebbe avuto solo una quantità minima di hascisc che avrebbe potuto giustificare con l’uso personale.

A incastrare il 17enne sono stati i carabinieri di Amelia, che in queste ore hanno eseguito la misura della permanenza in casa del minore firmata dal gip del tribunale dei minorenni di Perugia. Il giovanissimo narnese deve essere sorvegliato a vista dai genitori e, se non rispetta il provvedimento, finirà in una comunità.

Il provvedimento è legato a una delle quotidiane operazioni con cui i carabinieri cercano di contrastare lo spaccio di stupefacenti.

Questa volta, dopo le segnalazioni dei cittadini su un presunto giro di droga che coinvolgeva ragazzini, nel mirino è finito il parco dei Pini di Narni Scalo. E’ lì che i militari di Amelia a ridosso di ferragosto hanno fermato due minori.

Il più piccolo, un narnese di 16 anni, aveva in tasca un involucro confezionato in modo artigianale con dentro una dose di hascisc ed è stato segnalato alla prefettura come assuntore. La droga, per gli investigatori, gli era stata appena consegnata dal 17enne, che aveva nello zaino un involucro con 8 grammi di hascisc e 135 euro in contanti. Banconote di piccolo taglio che avrebbe “guadagnato” spacciando al parco. A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare. A casa del minorenne i militari hanno recuperato altri 78 grammi di hascisc, un bilancino di precisione e il materiale per preparare le singole dosi.

Per il 17enne, denunciato alla procura presso il tribunale dei minorenni, è scattata la misura cautelare della permanenza in casa. Il giudice gli impone di non allontanarsi dall’abitazione dove vive con la famiglia e i genitori sono tenuti a vigilare sul suo comportamento consentendo gli interventi di sostegno e controllo dei servizi della giustizia minorile. Ora s’indaga a ritmo serrato sul giro di hascisc al parco dei Pini e sui minorenni coinvolti.

Nel recente passato, dopo le segnalazioni da parte di chi, nel cuore del centro storico di Narni e al parco dei Pini, accanto ai bambini che giocavano, si è trovato di fronte alle continue cessioni di droga andate in scena alla luce del sole, la squadra mobile aveva smantellato un grosso canale di spaccio. Quella volta finirono in carcere in quattro: due ternani, un albanese e un nordafricano.

In questi mesi i carabinieri, nel corso di ripetuti blitz antidroga, hanno smantellato diversi covi dello spaccio messi in piedi dai nordafricani nei boschi del narnese.