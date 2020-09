Narni, guariti due contagiati, secondo tampone negativo

Ultimo aggiornamento: 20:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intanto una buona notizia sul fronte narnese del covid – 19: due soggetti che erano in isolamento perchè colpiti dal virus, hanno potuto vantare due tamponi negativi successivi, che li “libererà” tra qualche ora dall’isolamento contumaciale a cui li aveva sottoposti il sindaco con un provvedimento ad hoc: potranno anche riprendere il proprio lavoro e la vita sociale. E’ stato lo stesso sindaco Francesco De Rebotti a informare con una sorta di bollettino la cittadinanza della evoluzione dei contagi “attivi” a Narni, il cui numero è sceso quindi ad undici, persone che si trovano nelle loro abitazioni a seguito dei provvedimenti restrittivi previsti dalla legge: degli undici rimasti, otto appartengono ad un unico nucleo famigliare, quello che aveva dato il via al contagio narnese. Ora almeno altri sei di loro sono in attesa dei risultati del secondo tampone, dopo aver visto la negatività al primo.