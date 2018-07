Nanni Moretti domani al Festival cinematografico del film restaurato di Narni

di Marcello Guerrieri

NARNI Ci sarà Nanni Moretti a parlare col pubblico del XXIV festival Narni le Vie del Cinema: domani, giovedì 26 luglio, sarà proiettato il restauro del film Palombella rossa, una pellicola del 1989. Sarà lo stesso regista del film a salire sul palco allestito al Parco “Donatelli” per presentare al pubblico il suo terzo lungometraggio, incentrato sulla storia del pallanuotista e funzionario del PCI Michele Apicella durante la crisi della sinistra della fine degli anni Ottanta.

Come ogni anno, anche quest’edizione proporrà una ricca selezione di film di recente recupero proiettati ogni sera sotto le stelle, a partire dalle 21.00, sul grande schermo allestito nel Parco pubblico e presentati da ospiti illustri. Il filo rosso che lega le proposte di questa edizione di Narni. Le vie del cinema è di fortissima attualità: come è nata, in Italia, la contrapposizione fra destra e sinistra che ha contraddistinto tutta la storia e la politica del dopoguerra? ha ancora senso, oggi, questa distinzione?

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:44



