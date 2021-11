Musica: A Terni la San Lorernzo Jazz Orchestra

Terni e il jazz una passione indissolubile. Come quella del Rendez-Vous dove prosegue la rassegna del jazz Club. Questa sera giovedì 25 novembre sarà la volta dell'ensemble romana della San Lorenzo Jazz Orchestra. La formazione, nata nel 2014, è composta da dieci elementi e annovera alcuni dei più valenti esponenti della scena jazz della capitale. L'orchestra proporrà un repertorio di composizioni e arrangiamenti originali di brani di musica afroamericana.

«È un evento che ci darà grandi soddisfazioni», commentano degli organizzatori e curatori della rassegna, che non nascondono il loro entusiasmo per il successo dell'iniziativa, che da subito ha riscontrato un’ottima risposta da parte della città. L'appuntamento è per questa sera al Rendez-Vous, in piazza San Francesco 3, alle ore 20:30 per la cena. Concerto con prenotazione e dalle 22 con accesso all'evento.

Insomma una serata che si preannuncia interessante.