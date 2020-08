Musica, balletto e mistero: il Ferragosto s'aspetta in piazza

Ultimo aggiornamento: 10:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal balletto alla musica d’autore, passando per la scoperta di misteri e le visite guidate a tema. Per la vigilia di Ferragosto, le città umbre, nonostante l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus abbia comportato la modifica di numerosi eventi, sfoderano eventi per tenere compagnia al pubblico nel pieno rispetto delle misure precauzionali.NORCIA Prosegue il cartellone dell’Estate nursina, con tanti spettacoli in piazza San Benedetto ad ingresso gratuito. Il week end inizia oggi con lo spettacolo di Riccardo Rossi, in collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria.SPOLETO Iniziano questa sera gli appuntamenti di Spoleto d’Estate 2020 con il doppio appuntamento (ore 18.30 e 21.30) al Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’ organizzato in collaborazione con la Settimana Internazionale della Danza. I giovani talenti del Russian Ballet Ensemble danzeranno “Chopiniana”, il balletto romantico per antonomasia, su musiche di Chopin e coreografie di Fokine e “Ballando Gershwin” una serie di brani sulle musiche più conosciute del grande compositore, coreografate dal Maestro Alberto Montesso. Sul palcoscenico del Nuovo anche i primi ballerini della Scala Nicoletta Manni e Timofej Andrjiashenko, che eseguiranno il balletto “Caravaggio” su coreografie di Mauro Bigonzetti. Sempre questa sera alle 21.30 appuntamento a Spazio Collicola con ‘Libro d’Ingresso’. L’attore Francesco Bolo Rossini interpreterà ‘Storie Folli’ di Luis Gabriel Santiago.PERUGIA Oggi, e per i due venerdì successivi (21 e 28), dalle 18 l’area verde di via Armando Diaz si trasforma in uno spazio versatile e gratuito pronto ad accogliere degli artisti che si esibiranno con le loro performance. L’iniziativa nasce con lo scopo di sperimentare forme di partecipazione attiva e coinvolgimento diretto della cittadinanza. A Villa Taticchi continua il cinema sotto le stelle con la proiezione del film “Ema” alle 21.CITTA’ DI CASTELLO Visita guidata nel mistero della Pinacoteca di Città di Castello nel nome della Sora Laura, la bellissima donna amata da Alessandro Vitelli, che secondo la leggenda torna a manifestarsi nelle sale del museo nelle notti di plenilunio in cerca delle anime dei giovani attirati con un fazzoletto gettato dalla finestra e poi uccisi. Il mito del fantasma intrappolato a Palazzo Vitelli rivive ancora nelle visite di notte del ciclo di appuntamenti “Pinacoteca al chiaro di luna”, organizzate da Poliedro Cultura in collaborazione con il Comune. Per prenotare le visite guidate, di questa sera alle 21 e alle ore 21.30 contattare Poliedro Cultura ai numeri telefonici 075.8554202 e 075.8520656 oppure all’indirizzo di posta elettronica cultura@ilpoliedro.org.DERUTA Continuano gli eventi della prima edizione di “Deruta, borgo delle arti”, la manifestazione che animerà le serate estive fino. In piazza dei Consoli, alle 22, attesi gli “88 folli” in concerto.CORCIANO Al Corciano Festival 2020 una vigilia di Ferragosto all’insegna dei gialli e del mistero con l’incontro alle 18.30 al Chiostro del Palazzo Comunale, con Alvaro Fiorucci che presenta il suo “100 delitti: l’Umbria in mezzo secolo di storia italiana”. Un primo piano dei più efferati delitti umbri che emerge sul backstage della storia italiana degli ultimi cinquant’anni. Insieme a lui ci sarà il Magistrato Giuliano Mignini, coordinati dall’editore Gianluca Galli. Questa sera e domani torna la tradizionale rievocazione storica in costume del ‘400. Si parte in piazza Coragino alle 21.30, per rendere omaggio al Gonfalone di Bonfigli e la serata si concluderà con la ormai consueta disfida degli arcieri tra i rioni medievali di Corciano (Borgo, Castello, Santa Croce, Serraglio).SPELLO Questa sera, presso l'area parcheggio S. Andrea, dalle 21.15, la filarmonica di Properzio propone il concerto di Ferragosto diretta dal maestro Antonio Diotallevi. Prenotazione obbligatoria al 3475346310.