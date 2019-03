Muro pericolante a Nocera Umbra, i vigili del fuoco lo demoliscono a mano

NOCERA UMBRA - Un particolare intervento di messa in sicurezza è stato eseguito martedì a Nocera Umbra. La zona è quella di via Felice Bisleri dove i vigilid le fuoco del Distaccamento di Gaifa hanno demolito a mano 15 metri di muro pericolante. Si tratta, stando a quanto risulta, di un manufatto laterizio vetusto senza nessuna funzione ne di contenimento ne di sostegno. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, il personale della polizia locale, mezzi movimento terra del comune per le macerie, mezzi della provincia per la pulizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA