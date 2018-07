Muratore di giorno, spacciatore di notte: arrestato

Muratore di giorno, di notte spacciava cocaina in discoteca. Aveva tre piccoli involucri di plastica contenenti altrettante dosi di cocaina da un grammo nascosti nelle mutande il 49enne muratore albanese arrestato a Fabro dai carabinieri con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo hanno bloccato durante un controllo in una discoteca all'aperto della zona, insospettiti dal nervosismo dell'uomo che alla vista dei militari ha cominciato a frugarsi nelle tasche in maniera agitata.



In effetti una volta identificato il 49enne, residente nella zona, ha risposto in maniera evasiva e a monosillabi alle domande dei carabinieri continuando a muovere le mani nelle tasche. Una volta portato in caserma e perquisito, addosso gli sono state trovate le tre dosi di cocaina confezionate e pronte per essere cedute oltre a 800 euro in banconote di piccolo taglio, divise in mazzetti, probabilmente frutto dell'attività di spaccio. Nei controlli nel locale è stato anche identificato e segnalato come assuntore un 30enne che aveva comprato dal muratore albanese due dosi di cocaina al prezzo di 160 euro.

