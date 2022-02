Terni, addio alla partigiana Renata Ersilia Stefanini Salvati

TERNI - E' morta il giorno di San Valentino. Renata Ersilia Stefanini aveva 101 anni. Era l'ultima dei partigiani ternani. Renata, la "Ribelle", a Terni era molto conosciuta per il passato politico, in particolare quando durante la resistenza aveva collaborato con gli antifascisti locali. In particolare aveva fatto da staffetta, la pendolare, con i rifugiati clandestini in monagna. In quel periodo storico aveva rischiato più vote anche la vita ma era risucita sempre a cavarsela.

Terminata la guerra il suo impegno era continuato. E' stata infatti la prima donna a Terni, candidata dal Pci ad essere assessore alla Pubblica istruzione. Renata Salvati ha militato anche nell'Udi, unione donne italiane,e subì anche una condanna dopo aver partecipato alle manifestazioni operaie contro i licenziamenbti, oltre 2000, della Società Terni tra il '52 e il '53.

Tutte le mattine, fino a qualche mese, fa la Stefanini, sempre elegantissima, si presentava nel suo ufficio, in via Vanzetti dove hanno ancora l'azienda i suoi figli Federico e Stefano.

Nel 2019 la Stefanini è stata insignita dal sindaco Leonardo Latini del Thyrus d'oro.

La Stefanini è rimasta nel Pci fino al suo scioglimento anche se in lei non è mai venuta meno la consapevolezza di quel sogno di liberta, giustizia ed emancipazione sociale.