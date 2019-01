Ultimo aggiornamento: 13:29

TERNI Il mondo del volontariato ternano piange Mario Andrea Bartolini, uno dei pionieri dell’associazionismo locale. onostante la malattia è riuscito a portare a termine l’ultimo progetto per gli anziani della città, che ha impegnato il suo Centro Sociale e Culturale Anziani “A.Volta” insieme all’associazione S.O.S. e alle Piscine dello Stadio. Un progetto completamente gratuito, compreso il trasporto, che promuove l’esercizio fisico tra le persone con più di 65 anni di età.«Con Mario Andrea Bartolini - dice il vice presidente del Cesvol Umbria, Lorenzo Gianfelice - se ne va un punto di riferimento fondamentale per volontariato e per il movimento dei centri sociali anziani d’Italia. E’ una persona che da sempre ha dato un supporto alla creazione di reti in maniera lungimirante, che ha sempre rivendicato il protagonismo degli anziani e che è stato tra i primi ad impegnarsi concretamente per l’integrazione degli immigrati che vivono a Terni». Mario Andrea aveva 88 anni. Deputato della Repubblica nel Partito Comunista Italiano per tre legislature, Bartolini è stato anche segretario della Camera del lavoro di Terni e di quella regionale, assessore provinciale a Terni e dirigente politico del Pci, di Rifondazione Comunista e del Partito dei Comunisti Italiani di cui è stato anche segretario regionale. Ha ricoperto anche l’incarico di presidente dell’Aci di Terni e dell’Umbria.Il presidente della Provincia di Terni Giampiero Lattanzi esprime le sue sentite condoglianze per la scomparsa di Mario Andrea Bartolini. “E’ una perdita umana e culturale – dice il presidente – di lui rimarrà sempre vivo il ricordo delle sue grandi doti politiche, sociali, umane. Sempre a fianco della comunità dedicandole impegno in tanti decenni di attività e dimostrando sempre grande sensibilità, disponibilità e senso delle istituzioni”.Mario Andrea Bartolini è stato dirigente politico, prima del Pci e poi di Rifondazione comunista, deputato al Parlamento italiano, segretario della Camera del Lavoro di Terni ed ha ricoperto ruoli di consigliere e assessore in Provincia di Terni. In particolare è stato consigliere provinciale dal 1956 al 1960 e dal 1975 al 1980. Il ruolo di assessore lo ha svolto invece dal 1960 al 1970 e dal 1980 al 1990.La Cgil di Terni e la Cgil dell’Umbra si stringono intorno alla famiglia di Mario Andrea Bartolini. Un compagno, un combattente, un grande esempio per la Cgil e per tutta la sinistra della nostra comunità. I valori del nostro radicamento sociale hanno rappresentato per Mario la linea di demarcazione tra il giusto e l'ingiusto, tra la destra e la sinistra, tra la democrazia e la sua difesa e la negazione dei valori dell'antifascismo e della Resistenza. Il compito che spetta oggi alla Cgil, in nome di Mario e dei tanti compagni e compagne che hanno vissuto intensamente le battaglie per l'affermazione dei diritti nel mondo del lavoro, è quello di proseguire in loro nome e nel loro esempio.