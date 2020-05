© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI, Simonetta Giammari Clericò è deceduta presso il reparto di rianimazione dell’Ospedale di Terni a seguito di covid 19. Noi figli intendiamo esprimere la nostra gratitudine ed il nostro totale apprezzamento per l’operato di tutta l’equipe medica ed infermieristica del reparto di rianimazione diretto dalla dottoressa Rita Commissari e del reparto di Medicina ed in particolare del dottor Luca Di Cato, responsabile di Clinica Medica. Non possiamo tacere l’elevatissima professionalità nonché la profonda umanità profusa dalla dottoressa Commissari e dalla dottoressa Costantini e da tutto il personale medico ed infermieristico del reparto nell’assistere non solo mia madre ma anche noi parenti in questo dolorosissimo percorso. Non ci hanno fatto mai pesare le nostre continue richieste d’informazione, anzi con grande pazienza, cristiana pietà e delicata sensibilità , viste le gravissime condizioni di nostra Mamma, ci hanno sempre spiegato il decorso della malattia .Le loro premure non si sono fermate alle cure mediche ma si sono anche estese al conforto religioso, nel momento in cui le condizioni di nostra Mamma sono peggiorate ci hanno messo in contatto con il cappellano dell’ospedale, a cui siamo grati, per consentirle di avere la benedizione. Riteniamo che solo persone di questa statura morale e professionale possano svolgere un tale lavoro che più che un lavoro deve essere una missione di tutta una vita. Con profonda deferenza e gratitudine.