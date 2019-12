SPOLETO - Morire sul lavoro, ad appena 39 anni, schiacciato dalle ruote di un trattore: è successo nel primo pomeriggio di lunedì in zona Moriano.



L'allarme è scattato intorno alle 14: immediato l'intervento dei vigili del fuoco, del 118 e dei carabinieri ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. All'arrivo dei soccorritori, infatti, il suo cuore aveva già smesso di battere e inutili si sono rivelate tutte le procedure di rianimazione.



Indagini in corso per stabilire le cause dell'incidente costato la vita al trentanovenne. © RIPRODUZIONE RISERVATA