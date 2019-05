Muore nel furgone finito contro il guard rail: A1 bloccata in direzione di Roma

Incidente mortale sull'A1: un uomo di origine toscane è morto in un incidente stradale che si è verificato intorno alle 19.40 lungo l'Autostrada del Sole al chilometro 455 in direzione sud nel tratto tra Orvieto e Attigliano. Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale di Orvieto un furgone, sulla quale viaggiavano cinque persone, ha sbandato finendo per impattare violentemente sul guardrail. Nell'urto ha perso la vita uno dei passeggeri mentre un'altra persona è rimasta lievemente ferita. Sul posto anche i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso del 118. Il traffico è stato bloccato e si segnalano al momento circa due chilometri di coda.



Ultimo aggiornamento: 21:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA