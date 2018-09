Narni, muore Franco Ricci, antesignano in Italia della Protezione civile.

di marcello guerrieri

narni E’ stato il precursore della protezione civili a Narni: da quarant’anni predicava l’attenzione degli amministratori e dei cittadini verso la prevenzione: Franco Ricci è stato tutto questo per questo il suo decesso, stamattina è stato accolto con sgomento e dispiacere. Aveva 83 anni e si era ammalato recentemente in maniera grave. Era arrivato nel mondo del volontariato seguendo la sua vocazione politica, una vocazione che dalla parte del Partito comunista, l’aveva portato sui banchi del consiglio comunale. Il suo impegno era stato forte anche nel mondo del sindacato, cosa complessa per lui che lavorava nella fabbrica di Narni, nell’Elettrocarbonium: era all’epoca molto difficile mantenere rapporti sindacali e lavoro: in fabbrica era elettricista e strumentista molto apprezzato. Una volta andato in prepensionamento aveva incanalato tutta la sua energia verso il mondo della prevenzione, riuscendo a stimolare il nucleo di protezione civile comunale sin dal tempo del terremoto dell’Irpinia, nel 1980, quando costituì una colonna mobile sino al territorio del sisma. Da lì, da qual momento, aveva affinato la sua sensibilità, spesso accolto da sbuffi di amministratori e cittadini, per stabilire regole stringenti per evitare che vi fossero impedimenti per l’arrivo dei soccorsi durante manifestazioni pubbliche. Negli ultimi anni aveva lasciato un po', per l’età e perché forse nemmeno si sentiva troppo bene, ma era pronto a seguire le squadre in incendi o incidenti stradali. Il dipartimento nazionale della protezione civile l’aveva insignito di importanti riconoscimento a merito della sua abnegazione.

Lunedì 17 Settembre 2018



