Muore una donna nell'Audi fuori strada tra Orvieto e Fabro: bloccata la corsia nord dell'A1

ORVIETO - Un donna è morta in un incidente che si è verificato poco fa lungo l'autostrada del sole.

Il traffico è bloccato in A1 in carreggiata nord al chilometro 436, tra Orvieto e Fabro, per soccorrere la donna che era incastrata in un’autovettura Audi che si è ribaltata finendo nello scolo delle acque.

Sul posto sono al lavoro le pattuglie della polizia stradale di Orvieto insieme ad un'ambulanza del 118 e ai vigili del fuoco oltre al personale della società Auostrade per l’Italia che sta gestendo la viabilità.

La donna incastrata nell’abitacolo, che viaggiava accanto al conducente, era in stato di incoscienza ed è stato fatto il possibile per estrarla dall'auto e tentare di soccorrerla. Sul posto anche l'elisoccorso ma per la donna purtroppo non c'era più nulla da fare. Soccorso il conducente dell'Audi che sarebbe ferito in modo non grave.

Autostrade segnala una coda di sei chilometri tra Orvieto e Fabro.

Entrata consigliata verso Firenze Fabro e uscita consigliata da Roma Orvieto.