Venerdì 13 Ottobre 2023, 09:34

TERNI Una valanga di cartelle esattoriali con relative ganasce fiscali stanno raggiungendo travolgendo decine di famiglie ternane, ma anche professionisti ed imprenditori. Da alcune settimane l'Ica è in azione per le riscossioni coattive di 6.251 posizioni debitorie per un totale di 14.531 atti in viaggio o già arrivati a destinazione . Il Comune di Terni ha infatti affidato alla società romana la riscossione coattiva di tutte le sanzioni amministrative elevate dalla polizia locale, multe e tasse come Tia o balzelli statali con il preavviso di fermo amministrativo della propria auto. Nel mirino di palazzo Spada ci sono le sanzioni amministrative e pecuniarie riferite al 2018 non pagate nei termini previsti, più le ordinanze prefettizie emesse nello stesso periodo e le sentenze dell'autorità giudiziaria depositate tra il 2018 e il 2021.

Il via libera alla società romana per le riscossioni coattive c'è stato nel maggio scorso con un affidamento da 102 mila euro per un costo unitario di 1,50 euro oltre Iva per ciascuna delle 6.251 posizioni debitorie.Il preavviso non costituisce un immediato blocco della circolazione dell'auto, basta infatti pagare l'importo per poter immediatamente chiudere la pratica. Ma se rateizza bisognerà aspettare, per rimettere in moto l'auto, la fine del pagamento e la comunicazione diretta agli uffici dell'Aci. A meno che si sia in possesso di un auto, come riferisce la legge in materia, strumentali all'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale. Per poterlo dimostrare è necessario comunque recarsi a Pra per ottenere un certificato che attesti che l'auto sottoposta a fermo sia l'unica di proprietà del richiedente per poi tornare agli uffici dell'Ica e chiedere la sospensione de fermo, sempre in coincidenza con una rateizzazione onorata. Con il risultato che molti degli oltre 20 mila fermi eseguiti in Umbria negli ultimi mesi (non ci sono dati di Terni) danno vita anche ad un pericolo sulle strade: sono migliaia infatti le auto in che continuano a circolare malgrado l'assicurazione non copri più i danni causatiIl primo ad intervenire il consigliere comunale del Pd Francesco Filipponi: «Purtroppo gli avvisi contengono anche fermi amministrativi per le autovetture, in alcuni casi questi ultimi riguardano famiglie con una sola autovettura e con soggetti con disabilità nel nucleo familiare - dice Filipponi - occorre oltre a rendere edotti i soggetti interessati della possibilità concreta di rateizzazione, anche lavorare per la sospensione del fermo amministrativo dopo il pagamento delle prima rata, di fronte a necessità familiari oggettive;serve anche un lavoro sull'impatto che potrà avere la riforma fiscale in discussione in Parlamento, rispetto alla possibilità di agire su sanzioni ed interessi moratori».