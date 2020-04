La passeggiata con il cane oltre i 200 metri consentiti, il distributore automatico lascito attivo nonostante il divieto della Regione e il negozio di alimentari con la saracinesca aperta. Queste le violazioni che la Polizia locale ha sanzionato tra sabato e domenica. Il bilancio di Pasquetta ancora è in fase di elaborazione, ma i tradizionali luoghi per il tradizionale pic nic sono rimasti deserti. Nei controlli della Municipale è finito un signore che stava con il cane a passeggio, ma ben oltre i 200 metri di distanza da casa. Per questo motivo è scattata la multa. Sanzione anche per il titolare, un italiano, di un distributore automatico che ieri non aveva spento le macchine. In questo caso è stata sanzionata l'inosservanza al provvedimento firmato dalla presidente della Regione, Donatella Tesei, che venerdì aveva imposto la serrata di tutte le attività commerciali. Per lo stesso motivo è stato sanzionato un negozi di generi alimentari gestito da una straniera.

