Parcheggi gratis nel fine settimane, biciclette del Comune a disposizione senza pagare un centesimo, sempre nel week-end. Ma anche l'azzeramento della tassa di occupazione di suolo pubblico (la Tosap) e una notte più lunga, per musica, cibo e bevande. Il Comune di Terni pianifica le azioni per rilanciare in particolare la movida di Terni, ma in generale tutte le attività del centro storico, che hanno pagato un prezzo altissimo dall'emergenza Covid-19, visto che sono stati costretti a rimanere chiusi per due mesi. La ricetta commerciale per favorire la ripartenza è allo studio dell'assessore al commercio Stefano Fatale. A collante di tutto, gli eventi-non eventi che sta studiando il vicesindaco Andrea Giuli, in qualità di assessore alla cultura. In agenda la programmazione di una serie di appuntamenti che prenderà il nome di FereaTerni, con gioco di parole tra Fere e ferie, o RestaTerni, per rimarcare il fatto che l'estate si passera a casa. Lontano dai balconi si spera, ma sempre a Terni. Un mix tra politiche commerciali e culturali che dovrà giocare anche di fantasia, considerando le stringerti regole che il Dpcm impone in materia di eventi all'aperto. E così sta prendendo forma l'idea di allestire le vetrine dei negozi con i volti dei personaggi storici di Terni, Tacito tanto per citare il più famoso, che di negozio in negozio attireranno l'attenzione del visitatore, o del turista si spera che arriverà dall'Umbria. Da valutare anche la possibilità di riprendere la mostra dedicata ad Andy Warhol a palazzo Primavera, inaugurata pochi giorni prima dell'inizio del lockdown.

Per il momento, comunque, priorità alle politiche commerciali che il Comune può mettere in atto per facilitare la vita ai commercianti, alle prese con una ripartenza che è partita con il piede giusto, ma ha bisogno di azioni concrete per tornare a marciare ai livelli pre Covid-19.

L'orario di somministrazioni di cibi e bevande sarà allungato di un'ora, per consentire ai ristoratori di lavorare anche il secondo turno, visto che i coperti saranno stravolti per le distanze tra i tavoli. La Tosap di fatto sparirà, così come non si pagherà il parcheggio, le strisce blu, nel fine settimana, da giovedì e con orari differenti che ancora non sono stati stabiliti. Biciclette gratis per tutti, questo l'obiettivo che il Comune si pone per animare il centro, anche in questo caso nel fine settimana, con le bici del bike sharing del Comune che saranno utilizzabili senza pagare un centesimo. Ancora da chiarire il tema dei temi: la Ztl. Togliere ogni tipo di vincolo è quanto chiedono i consiglieri comunali della Lega, ma in Giunta per ora il ragionamento non è entrato nel vivo. Certo, valorizzare e rivitalizzare il centro per riempirlo di auto non è il massimo. Si vedrà.

Ultimo aggiornamento: 12:35

