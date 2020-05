© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA Una spallata. E una minaccia: «Tu non sai chi siamo noi». Inizia così la rissa di piazza Danti. Quei venti-trenta secondi di botte e spintoni tra una decina di ragazzi giunta a dare il colpo di grazia su un venerdì sera, il primo dopo il lockdown, caratterizzato dalle polemiche per gli assembramenti fuori da alcuni bar in centro e ordinanza di chiusura alle 21 emanata sabato pomeriggio dal sindaco Romizi. Pezzo dopo pezzo, gli investigatori della squadra mobile (diretti da Carmelo Alba) hanno di fatto ricostruito quanto accaduto non solo in piazza ma anche qualche minuto dopo, quando una volante ha trovato dalle parti di piazza Grimana un ragazzo gravemente ferito dopo una violentissima aggressione. Quel ragazzo, ricoverato in ospedale e operato per ricomporre la frattura della mandibola a seguito delle botte prese, era finito anche nelle riprese (a loro volta finite sui social) della rissa fatte da molti altri giovani con i loro smartphone. Per questo motivo, fin da subito i due eventi sono apparsi collegati e, dopo tutti gli accertamenti del caso, in questura hanno motivi per credere come terminata la zuffa il ragazzo sia stato inseguito e pestato da alcune delle persone con cui si era scontrato poco prima in piazza. Ma chi sono queste persone? Una decina, come detto. Tutti individuati. Appartenenti a due gruppi. Secondo quanto si apprende, non ci sarebbero stati motivi precedenti di scontro. La miccia, racconta chi era in piazza, partita da un contatto fortuito: unaspallata in mezzo a centinaia di persone, animi surriscaldati dalle settimane di clausura e (forse) da qualche bicchiere di troppo, ed ecco le botte. Il sostituto procuratore Gemma Miliani nelle prossime ore, dopo aver visionato tutta l’informativa della squadra mobile, formulerà in maniera dettagliata le ipotesi di reato. Al momento il fascicolo è stato aperto per rissa aggravata. E di altre due risse si parla nel fine settimana appena concluso. Una avvenuta sabato pomeriggio nella zona di via Caporali, con i residenti che segnalano (e hanno segnalato a Comune e forze dell’ordine) almeno una ventina di giovani coinvolti, e un’altra all’esterno di un locale in corso Cavour.