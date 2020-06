© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - La definisce senza alcun tentennamento «movida selvaggia. Senza regole. Intendiamoci: la movida è una risorsa e per questo motivo non ha senso militarizzare i luoghi di aggregazione dei giovani. Ma la fruizione di certi spazi, soprattutto quelli in un centro storico così bello deve cessare di essere problematica». Firmato, questore Antonio Sbordone.Degrado e violenza: ragazzini che manifestano un livello di aggressività preoccupante e baristi (è scritto nella carte dell’indagine che ha portato all’arresto dello stupratore della quindicenne in centro) pronti a far sballare poco più che bambini con dieci euro di shottini.Nonostante i suoi primi quattro mesi alla guida della questura siano passati per lo più a combattere la diffusione del Covid-19, Sbordone ha trovato tempo e modo di guardare oltre l’emergenza coronavirus per fissare le criticità della città e della provincia di cui si trova a coordinare e gestire la pubblica sicurezza.RAGAZZINI SCATENATIE uno dei temi più caldi riguarda proprio il binomio movida e giovanissimi. «La situazione del centro è piuttosto problematica, perché fruito in maniera sbagliata, disordinata, esagerata - sottolinea il questore -. Noto, e i fatti di queste ultime settimane lo confermano, confusione, aggressività, litigiosità da parte dei ragazzi: insomma, troppi segnali di giovani che non rispettano le regole e i beni della propria città. Si configura così uno scenario che complessivamente considerato dà idea di un centro storico deteriorato».«Non userò mai il termine bande, ma gruppi di 14-15-16enni che stanno sviluppando un senso identitario malato - continua il questore -. La miriade di quartieri in cui è suddivisa la città fa sì che ci sia contrapposizione tra chi viene da una zona rispetto ad un’altra. Ed ecco che una rissa parte per una spallata o poco più. Con delle logiche tipiche delle tifoserie da stadio. Come si affronta questa emergenza? Utilizzando meglio le risorse che abbiamo, coinvolgendo in un’azione sempre più sinergica le forze dell’ordine. Lasciatemi dire che sotto questo profilo ho trovato a Perugia una situazione molto buona, con una collaborazione interforze reale e fattiva. Però si può fare sempre meglio. E si può, anzi si deve, al tempo stesso prendere coscienza che questa forma di violenza giovanile e movida sregolata non può essere soltanto un problema di forze dell’ordine. Stiamo parlando con i commercianti, ma il discorso va allargato anche alle famiglie».ALLERTA INFILTRAZIONIL’altro tema di stringente attualità è quello legato agli allarmi continui dei possibili ingressi della criminalità organizzata nell’economia cittadina e provinciale, viste le difficoltà causate dal lockdown. «Per quello che ho potuto comprendere lo scenario a Perugia è simile non a quello che ho lasciato a Napoli, ma a quello di realtà del centro nord, tipo Reggio Emilia. Nel senso che qui la malavita si può proporre come un’agenzia di servizi - sottolinea Sbordone -. Qui non c’è controllo del territorio, ma spesso sono gli imprenditori a rivolgersi ai malavitosi per risolvere alcune problematiche. Penso alla manodopera in nero, specie in edilizia, al recupero crediti in modi spicci, al pagare meno tasse attraverso la creazione di società che hanno il solo scopo di produrre carte e fatture false, allo smaltimento di rifiuti: tutti “servizi” che certe persone possono fornire. Un pericolo di questo tipo ci può stare anche da queste parti, l’economia andrà sempre più in difficoltà e certi personaggi in contiguità con case madre e clan del sud possono svolgere questa funzione».SPACCIO E SICUREZZA PERCEPITA«In questi mesi di lotta al coronavirus siamo stati costretti a fare un lavoro sostanzialmente non nostro, quello cioè di confrontarci con cittadini che volevano solo uscire di casa. Fatemi dire che la questione dell’autocertificazione è stata più imbarazzante per noi forze dell’ordine che per loro - continua il questore -. Detto questo, nel pretendere dai miei collaboratori un approccio sereno e colloquiale con la gente, e devo dire che i perugini hanno sostanzialmente collaborato, nel frattempo ho iniziato a fare l’analisi delle priorità di questa città e provincia. A Perugia ci sono alcune aree degradate, dove la presenza delle forze dell’ordine deve farsi sentire di più. Se la popolazione non si sente tranquilla, al di là dei numeri, è un problema anzitutto del questore e per cui servono contromisure».Il discorso inevitabilmente confluisce sullo spaccio. «Non siamo ai livelli di qualche anno fa - sostiene Sbordone - c’è uno scenario cambiato nella distribuzione della droga, con i magrebini che hanno fatto un passo indietro e organizzazioni di altre etnie, soprattutto dell’est, che stanno avanzando. Di certo registriamo grande diffusione di hashish, marijuana e cocaina. E per questo concludo tornando ai giovani e giovanissimi: obiettivo prioritario per me è la lotta al consumo di droghe e di alcol dei ragazzini».