Lunedì 30 Ottobre 2023, 07:05

PERUGIA - «La situazione è completamente sfuggita di mano». Firmato, un residente di via Mattioli. «Sì ma attenzione, perché non è soltanto qui in zona Porta Sole che le cose sono messe così male. Perché anche in zone come via delle Streghe o quelle intorno a via Bartolo sono sicuro, perché ne ho contezza, che la situazione sia sostanzialmente la stessa».

Ovvero, eccesso di divertimento nelle notti del fine settimana che si traduce in grosse difficoltà per chi ha le finestre di casa lungo i vicoli dell’acropoli. «Ma non solo per noi residenti - dice ancora il residente - dal momento che so per certezza come una famiglia di turisti che aveva prenotato un Bed & breakfast in corso Vannucci ha passato due notti praticamente insonni, domandandosi come sia possibile non riuscire a riposare».

Una via crucis iniziata nella notte tra venerdì e sabato con tanto di pugni sulle scale del Duomo («hanno spinto giù un tizio per, pare, un apprezzamento nei confronti di una ragazza e poi l’hanno preso a calci, ieri era visibile ancora il sangue sulle scalette») e che è stata replicata anche nella notte tra sabato e domenica. «Sono completamente fuori, in uno stato di profonda alterazione psicofisica da alcol e consumo di cocaina» racconta ancora il residente. Che approfondisce quanto vede da tempo e ha visto anche nel fine settimana dalla propria finestra, affacciandosi per cercare di mettere fine ai rumori e al degrado. «Vedi arrivare questi gruppetti di ragazzi, alcuni sono evidentemente minorenni ma poi ci sono anche ventenni, che si fermano nei vicoli il tempo necessario per fare quello che devono fare e poi tornano verso corso Vannucci e piazza Danti» dice il residente.

«Cosa fanno? Semplice: tirano fuori bottiglie di superalcolici dagli zaini che si portano appresso aggirando così alla grande le ordinanze anti alcol, e accompagnano il tutto con la droga. Canne ma non solo. Perché è facile vedere come “stendono” strisce di cocaina sulle superfici degli smartphone per poi sniffare a tutto andare. E poi per finire lasciano anche traccia del loro passaggio imbrattando muri e scalette come se fossero bagni a cielo aperto».

Gruppetti che si fermano qualche minuto «ma lo fanno almeno una decina di volte nel corso di una sera. E ovviamente il tutto avviene non certo in silenzio. Perché anzitutto c’è qualcuno che inevitabilmente si sente male e inizia a vomitare dove capita, poi ci sono urla e schiamazzi continui. Spesse volte anche liti. E come se non bastasse, in buona parte dei casi sono dotati di casse blueooth che “sparano” musica trap a tutto volume. Ecco quello che accade. E la situazione sta peggiorando».