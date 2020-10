TERNI Le pattuglie anticovid tornano a presidiare la città con l’occhio puntato sulle zone della movida. E con le prime multe fatte a due under venti è già pugno duro nei confronti di chi non usa la mascherina. «Lunedì faremo il punto della situazione per capire se sarà necessario chiudere qualche area su Terni. Un provvedimento che spero di evitare grazie al senso di responsabilità dei cittadini ma dovremo fare una valutazione attenta e oggettiva» dice il questore, Roberto Massucci. Il piano di controllo scattato ieri è stato messo a punto in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Raddoppiate le risorse in campo di polizia, carabinieri, guardia di finanza polizia locale impegnate in rigorosi controlli su assembramenti e uso di dispositivi di protezione.

L’APPELLO DEL SINDACO

Il sindaco, Leonardo Latini, che ha firmato l’ordinanza per la chiusura anticipata dei parchi, lancia un appello accorato: «Chiedo a tutti di avere fiducia nell’operato delle istituzioni che si stanno impegnando in questa fase delicata, affiancate dalla rete delle associazioni del volontariato. Rivolgo un ulteriore appello affinché tutti usino le mascherine e i dispositivi di protezione individuale, cercando di evitare gli assembramenti, specie in luoghi chiusi. Un appello particolare in questo senso lo rivolgo a giovani e giovanissimi - insiste Latini - a tutela della loro salute e di quella dei loro familiari». La stretta sull’accesso alle aree verdi il sindaco l’ha disposta per l’evoluzione della nuova fase dell’emergenza covid.

PARCHI CHIUSI LA NOTTE

Le misure restrittive entrano in vigore oggi e saranno attive fino al termine dell’emergenza. Il primo a chiudere la sera, alle 20 e 30, è il parco La Passeggiata e a seguire le chiusure anticipate per gli altri sei parchi, con l’ultimo lucchetto alle 22 e 30 per l’area di via delle Palme. Chi non rispetta il provvedimento dovrà pagare una sanzione da 100 euro. Nei giorni scorsi le volanti hanno rafforzato i controlli all’entrata e all’uscita delle scuole, dove venivano segnalati adolescenti che non indossavano la mascherina. «In generale la situazione è molto migliorata ma non si può abbassare la guardia - dice il questore. Molta parte della diffusione del virus è privata e l’indifferenza dei giovani nell’adottare le misure di protezione personale rischia di riversarsi sulle famiglie. E’ evidente che i rigorosi controlli sono dettati dall’esigenza, non più derogabile, di sostenere le strutture sanitarie, che si trovano a fronteggiare una situazione emergenziale». Tutti concordi nel ribadire che l’attenzione, in questo momento in cui i contagi non si fermano, è e deve restare massima. «Insieme alle autorità sanitarie, alla prefettura, alla questura e a tutte le Forze dell’ordine stiamo monitorando ora dopo ora la situazione attraverso contatti costanti e nei tavoli istituzionali già attivati - dice il sindaco. Sono stati intensificati i controlli, ci sarà una maggiore sorveglianza e non saranno assolutamente tollerati comportamenti che mettano a repentaglio la salute delle persone. A stretto giro faremo il punto della situazione, nell’auspicio che prevalgano maturità e senso di responsabilità».

