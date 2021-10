San Gemini, il rombo delle moto per l'ultimo addio a Riccardo

Domenica 17 Ottobre 2021, 22:08 - Ultimo aggiornamento: 22:12

Il rombo dei motori per dare l'ultimo saluto a Riccardo Kahuqi, 22 anni, il giovanissimo motociclista morto Riccardo Kahuqi, originario dell'Albania ma residente a San Gemini,morto in un incidente stradalelungo la Flaminia, tra Terni e Spoleto al chilometro 106, in località Molinaccio. Il giovane avrebbe perso il controllo della moto ed è finito a terra sotto il guardrail. Grave ma sembrerebbe non più in pericolo di vita la ragazza che viaggiava con lui. Nell'incidente era rimasto coinvolto anche un camion. La Polstrada sta indagando per ricostruire la dinamica dello scontro mortale.