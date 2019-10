TERNI. Un ternano di 53 anni è morto questa mattina poco dopo le ore 6 lungo il raccordo Terni Orte. L'uomo, in sella alla sua moto, ha tamponato violentemente un fuoristrada fermo in seguito ad un altro incidente stradale. E' stato sbalzato dalla moto ed è finito violentemente a terra, morendo su colpo. L'incidente è avvenuto in direzione Perugia poco dopo lo svincolo per la E45 all’altezza della fornace ex Tacconi. La strada è stata chiusa per i rilievi del caso da parte della polizia stradale che sta ricostrunedo l'accaduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA