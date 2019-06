Per tutti i telecronisti internazionali lui ormai è il “ternano” e così con Danilo Petrucci e la sua Ducati si può dire che il nome di Terni voli veramente alto. Petrucci ieri ha fatto segnare il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia del Mugello: con il tempo di 1’46”056, il pilota di Terni ha fatto suo anche il giro record ufficioso della pista, migliorando di 152 millesimi quello che lo scorso anno era stato di Valentino Rossi. Alla fine delle prove Marc Marquez (Honda) ha conquistato la pole position nella classe MotoGP del Gran premio d’Italia all’autodromo del Mugello, facendo segnare anche il nuovo record della pista in qualifica girando in 1’45”519. Il campione in carica, sfruttando la scia di Andrea Dovizioso (Ducati) ha migliorato di ben 537 millesimi il record appena ottenuto questa mattina da Danilo Petrucci (Ducati) nel corso delle prove libere. Dietro di lui oggi partiranno la Yamaha clienti di Fabio Quartararo e lo stesso Petrucci distanziati nell’ordine di 214 e 362 millesimi dal Marquez. Franco Morbidelli (Yamaha) aprirà la 2/a fila seguito da Jack Miller (Ducati) e Cal Crutchlow (Honda).

© RIPRODUZIONE RISERVATA