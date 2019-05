© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornata da incorniciare per i due campioni ternani, Danilo Petrucci, moto gp e Alessio Foconi, scherma. Petrucci arriva terzo al Gran premio di Francia, dopo una gara in cui è riuscito a dare il massimo. Alessio Foconi porta a casa un altro oro ai campionati mondiali in Cina.Il Gran Premio di Francia di MotoGp nel segno di Marc Marquez ma il ternano Danilo Petrucci arriva terzo con una grande corsa. Lo spagnolo campione del mondo, in sella alla Honda, ha dominato la gara, con le sole Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci a tenergli testa. I due italiani sono giunti sul traguardo rispettivamente secondo e terzo. Petrucci aveva dichiarato al Messaggero di volere il podio e l'ha raggiunto, dimostrando tecnica e lealtà alla squadra.La Cina che lo aveva incoronato campione del mondo un anno fa a Wuxi porta ancora bene ad Alessio Foconi. Al Grand Prix Fie di fioretto a Shangai il fiorettista del Circolo Scherma Terni, tesserato per l'Aeronautica Militare, coglie il secondo successo stagionale ed il sesto podio in otto gare di Coppa del Mondo. Decisiva la stoccata del 15-14 con cui in finale supera lo statunitense Nick Itkin, dando continuità al successo in semifinale contro il portacolori di Hong Kong Choi Chun Yin Ryan per 15-11. Foconi aveva esordito superando il quotato britannico, James-Andrew Davis per 15-11, proseguendo poi coi successi, ancora per 15-11 sul francese Maxime Pauty e sull'altro transalpino Enzo Lefort col punteggio di 15-10. Ai quarti poi, il ternano ha piazzato la stoccata del 15-14 contro lo statunitense Gerek Meinhardt, staccando così il pass per il podio, dopo aver dovuto rimontare ben 6 stoccate di svantaggio. Dal trionfo di Parigi al secondo posto di San Pietroburgo due settimane fa, la continuità di rendimento si conferma la caratteristica vincente del campione ternano che in questa stagione come peggior risultato ha solo il nono posto di Bonn.