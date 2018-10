Foligno, Luigi Chiatti scrive alle famiglie dei bambini uccisi: «Sono un mostro, vi chiedo scusa»

Il pentimento di Luigi Chiatti, il mostro di Foligno. «Se potessi tornare indietro non rifarei mai quello che ho fatto, perché ciò che ho fatto è distruzione della vita e disprezzo del creato. Scusatemi». E’ la chiusura della lunga lettera che Luigi Chiatti, “Il mostro di Foligno”, come lui stesso s’è autodefinito per le morti di Simone Allgretti e Lorenzo Paolucci, ha inviato all’Unione Sarda, dalla località isolana di Capoterra dove si trova in una Rems.

LEGGI AN CHE: Mostro di Foligno, per i giudici Luigi Chiatti è ancora «socialmente pericoloso»

LEGGI ANCHE: Mostro di Foligno, 25 anni fa l'arresto di Chiatti. I familiari dei bimbi uccisi: «Resti massima attenzione». Il fratello di Lorenzo Paolucci: «Sarai sempre nel mio cuore»

«Mi spiace - si legge in un ulteriore passaggio – vi chiedo umilmente scusa, con il cuore in mano. Non vi chiedo di perdonarmi, so che è difficilissimo, ma per lo meno di concedermi di dare “un senso” al sacrificio delle vittime».

I FATTI

Nel pomeriggio del 4 ottobre 1992 Simone Allegretti (4 anni) scomparve nella campagna fra Foligno e Bevagna; il suo corpo senza vita venne ritrovato due giorni dopo lungo una scarpata, non molto lontano da dove era scomparso. Poco prima del ritrovamento all’interno di una cabina telefonica davanti la Stazione ferroviaria di Foligno, a due passi dal centro storico, venne trovato un biglietto che rivendicava l'omicidio e forniva dettagli precisi su dove si trovasse il corpo e sull'abbigliamento della vittima. Il biglietto inoltre asseriva la volontà dell'omicida di colpire ancora. La questura di Perugia attivò un numero verde e sull'assassino venne emessa una taglia. Il 13 ottobre un uomo chiamò il numero verde più volte identificandosi come il Mostro di Foligno. Grazie a queste telefonate la sua utenza venne rintracciata, portando all'identificazione di Stefano Spilotros, un giovane agente immobiliare lombardo. A fronte di alcune incongruenze e testimonianze di amici e parenti dello Spilotros, che affermavano che quella domenica Spilotros si trovava con loro a Rodano, in provincia di Milano, venne disposta un'ulteriore autopsia sul corpo della vittima, che escluse la sua colpevolezza rivelandolo poi solo un mitomane. Il 7 agosto 1993 il vero mostro tornò a colpire: il cadavere del tredicenne Lorenzo Paolucci venne ritrovato poco dopo il delitto e a poche decine di metri dalla villetta abitata da Luigi Chiatti. Le tracce portavano dritte alla villetta dove Chiatti venne catturato. Il giovane confessò quasi subito l'omicidio, attribuendosi anche quello di Simone Allegretti. Il 1º dicembre 1994 cominciò il processo a carico di Luigi Chiatti, accusato dell'omicidio di Simone Allegretti e Lorenzo Paolucci. Il 28 dicembre dello stesso anno, Luigi Chiatti venne condannato a due ergastoli. L'11 aprile 1996 la corte d'Assise d'Appello di Perugia riformò la sentenza di primo grado, dichiarando Luigi Chiatti semi-infermo di mente e condannandolo a 30 anni di reclusione. Il 4 marzo 1997 la Corte Cassazione confermò la sentenza d'appello, rendendo quindi definitiva la condanna inflitta in quella sede. Ha scontato la pena nel carcere di Prato. Aveva chiesto due volte dei permessi premio, ma gli sono stati rifiutati. Girò voce che nel giugno 2009 fosse uscito per qualche ora dal carcere, ma gli avvocati smentirono. Il 3 settembre 2015 Luigi Chiatti ha terminato di scontare la sua pena in carcere, ma dovrà risiedere per almeno altri tre anni in una Rems (tipologia di struttura che dal 2015 ha sostituito i vecchi ospedali psichiatrici giudiziari) in Sardegna, a Capoterra dove attualmente si trova.



Ultimo aggiornamento: 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA