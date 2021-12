Terni, all'Archivio di Stato in mostra sessanta opere inedite del pittore Otello Fabri

Dal salotto buono alle sale dell’Archivio di Stato. La maggior parte delle sessantasette opere di Otello Fabbri, in mostra da domenica 5 dicembre in via Cavour, nella sede ll'Archivio di Stato, provengono da collezioni private. Si tratta di oli, acquarelli, incisioni mai esposte prima. Degli inediti anche per i familiari dell’artista ternano. «Ho avuto l’occasione di vedere alcuni lavori di mio padre proprio allestendo questa esposizione, tante opere sono novità anche per me», nota Franco, figlio del pittore. In occasione del ventesimo anniversario della morte di Otello Fabbri, avvenuta il 6 dicembre del 2001, i familiari hanno voluto rendergli così omaggio allestendo una mostra che durerà fino al 17 dicembre. All'inaugurazione, alle ore 16.30, interverranno Cecilia Furiani, direttrice dell'Archivio di Stato di Terni, Paolo Cicchini, critico e storico dell'arte, Franco Fabri, figlio dell'artista e Mariella Eleonori, critica d'arte.

Il servizio completo sul Messaggero Terni in edicola il 6.12.2021