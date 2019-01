Le mosse del centrodestra: Arcudi e Pici con Romizi, Zuccarini a Foligno, le faide di Bastia, Marsciano e Gualdo

Ultimo aggiornamento: 12:15

PERUGIA - Se il Pd si divide in tre, con tanto di primarie, a Castiglione del Lago, il centrodestra si trova un tris di nomi a Marsciano e una coppia di carte a Bastia. Ma sono partite che rischiano d’incastrarsi. Intanto a Perugia acquista crediti - e nomi - la lista di top player di Andrea Romizi.saranno Mariella Spadoni, Alessio Meloni e Matteo Burico a contendersi la candidatura a sindaco. I primi due sono assessori della giunta di Sergio Batino, Burico aveva provato la strada delle primarie anche 4 anni fa, proprio contro Batino. Il 3 febbraio saranno primarie. Lì la Lega vuole candidare Paolo Terrosi, ma il nome non ha ancora ricevuto il via libera dal resto della coalizione.: il Carroccio insiste sull’avvocato Francesca Mele, Forza Italia punta su Andrea Pilati e Fratelli d’Italia propone Manuela Taglia. Chiunque sia il candidato, dall’altra parte troverà Stefano Massoli (Pd), lui le primarie avrebbe pure voluto farle, ma s’è trovato senza avversari.lievita di nomi la lista di Andrea Romizi, una sorta di asso piglia tutto: nella compagine civica del sindaco troverà posto Massimo Pici (segretario provinciale del sindacato di polizia Siulp) e potrebbe entrare addirittura l’ex socialista - ed ex vicesindaco di Locchi e Boccali - Nilo Arcudi. Il suo “salto” è più che un’indiscrezione. Intanto alcuni ambasciatori della compagine di Adriana Galgano, “Blu”, avrebbero avviato prove di dialogo con il vicesindaco Urbano Barelli. È certamente presto per parlare di un’altra lista a sostegno di Romizi, ma un’ipotesi di confronto c’è., invece, secondo Comune per dimensioni tra i 62 al voto a maggio, il nome di Stefano Zuccarini è quello che al momento ha maggiori quotazioni nello schieramento del centrodestra., dove il centrodestra è ad un bivio. La scelta è tra due assessori della giunta di Stefano Ansideri: Forza Italia e Fratelli d’Italia dicono Paola Lungarotti, la Lega tiene ferma Catia Degli Esposti.il braccio di ferro rischia di diventare una guerra di posizione: per il partito di Salvini non c’è altro nome che quello dell’avvocato Alessia Raponi, ma il consigliere regionale azzurro Roberto Morroni non vuole saperne ed è pronto a contrapporle l’ex assessore Fabio Viventi.