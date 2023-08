Trovato senza vita vicino ad una panchina del parco di viale Trento, era morto da alcune ore Ma nessuno se ne è accorto

TERNI E' stato trovato morto intorno alle 4 di questa mattina un pensionato ternano di 68 nei pressi di una panchina del parco di viale Trento, a poche centinaia di metri dall'abitazione in un condominio dove abita con la famiglia. L'uomo era atteso ieri sera a cena dai familiari ma non è mai arrivato, così sono scattate le ricerche e solo dopo diverse ore è stato trovato il corpo ormai senza vita. Secondo una prima ipotesi l'uomo potrebbe essere stato colpito da un malore che si è rivelato fatale. Putroppo fino alle 4 nessuno si è accorto della presenza del cadavere. Accanto alla panchina è stata trovata anche la sua bicicletta con la quale passeggiava per il quartiere.