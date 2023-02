Perugia, dramma nel parcheggio dell'ospedale: uomo trovato morto

PERUGIA - Dramma nel parcheggio dell'ospedale Santa Maria della misericordia: un uomo di 70 anni è morto subito dopo essere sceso dall'auto. Il tutto è successo in pochi fatali istanti nella mattinata di venerdì. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti della squadra volante e dal personale del 118, l'uomo aveva appena trovato parcheggio e si stava recando in ospedale presumibilmente per svolgere una visita quando si è improvvasamenre accasciato a terra ed è morto in pochissimo tempo.

Con ogni evidenza sembra essere rimasto vittima di un malore improvviso che non gli ha dato scampo, al punto che alcuni passanti appena si sono accorti della presenza dell'uomo a terra hanno subito dato l'allarme ma tutti i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili.

Sul posto anche il medico legale di turno, che ha constatato il decesso. Da stabilire se la procura disporrà o meno l'autopsia.