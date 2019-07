Morto un operaio, un altro gravissimo: giovedì nero sul lavoro, indagini in corso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Un giovedì nero, questo 4 luglio, sul lavoro: un operaio è morto a Pistrino, un altro è in gravissime condizioni a Perugia. Entrambi mentre stavano svolgendo il proprio lavoro. E sono in corso tutte le indagini e gli accertamenti del caso per stabilire l'origine delle due cadute.La vittima di Pistrino è un operaio di 53 anni, che stava lavorando in una ditta produttrice di salumi. Accertamenti in corso per stabilire la dinamica esatta (dal momento che le prime testimonianze hanno raccontato di una caduta dall'alto, mentre secondo l'azienda si sarebbe accasciato a terra a lavoro finito) con l'uomo che sarebbe rimasto vittima di un malore probabilmente e in parte causato anche dal gran caldo senza soluzione di continuità di questi giorni che sta inevitabilmente influendo in maniera negativa su tutti.A Sant'Andrea delle Fratte, luogo dell'altro incidente sul lavoro, la dinamica appare più chiara: un operaio di 39 anni stava lavorando sul tetto di un'attività commerciale quando il tetto è crollato e l'uomo è caduto di sotto. Le sue condizioni sono gravi, anche se al momento non sembra in pericolo di vita: è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia in codice rosso e le sue condizioni, visti anche i tanti traumi riportati, sono tenute sotto stretta osservazione da parte del personale medico sanitario dell'ospedale.