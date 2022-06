Città della Pieve, muore operaio travolto da un treno

Un operaio è morto in località Ponticelli, al confine tra Umbria e Toscana, per incidente sul lavoro sulla linea ferroviaria lenta. L'operaio, secondo una prima ricostruzione, stava lavorando sulle canalinedella linea ferroviaria ed stato travolto da un treno. Per i soccorsi oltre al 118 sono intervenute la squadra dei vigili del fuoco di Città della Pieve e un’altra squadra a supporto dalla sede centrale di Perugia. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica del tragico incidente.