Ritrovato il corpo di uomo di 48 anni, scattano le indagini dei carabinieri. Il cadavere è stato scoperto questa mattina dai vigili del fuoco in una casa di Fornole, frazione di Amelia. L'uomo è stato ritrovato nella camera da letto. Per entrare nell'abitazione i vigili del fuoco di Amelia hanno dovuto segare le sbarre in ferro della finestra.

Al momento non si conoscono le cause del decesso, ma da quello che si è appreso i carabinieri hanno avviato delle indagini. © RIPRODUZIONE RISERVATA