Un morto e un frontale in tre giorni: «Lacugnana, strada ad alto rischio». Oggi il ricordo di Alessandro Pedetti

PERUGIA - «Questa strada è pericolosa. Servono più controlli». I residenti non hanno dubbi e l'ultimo incidente di ieri mattina ha solo ricordato i rischi sulla strada Lacugnana, la via interna che collega Olmo a San Sisto e sempre più frequentata quando sulla superstrada ci sono lavori e quindi le solite file dalla zona del Trasimeno verso Perugia e Ponte San Giovanni. La stessa strada su cui sabato ha perso la vita Alessandro Pedetti, il motociclista di 30 anni che si è scontrato con un'auto ed è morto sul colpo.A finire in ospedale ieri mattina, invece, una donna di 59 anni rimasta coinvolta nel violento frontale con un'altra autovettura. La signora ha riportato fratture agli arti e una commozione cerebrale, per cui è stata trasportata in codice rosso al Santa Maria della misericordia, dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata. L'uomo alla guida della seconda vettura è arrivato al pronto soccorso per fortuna in codice verde: per lui l'incidente ha avuto conseguenze ben più lievi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la seconda partenza dalla centrale di Madonna Alta per la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della strada, mentre la polizia locale si è occupata dei rilievi per stabilire l'esatta dinamica del frontale.LA CERIMONIAL'incidente è avvenuto poco lontano dall'incrocio con via dei Cavatori dove sabato ha finito la sua corsa Alessandro, giovane attaccante del Capocavallo molto conosciuto tra Perugia e Corciano. Lo scontro con un'auto non gli ha lasciato scampo, con la persona alla guida della vettura indagata per omicidio stradale. Come ormai da prassi e per avere la possibilità di nominare un consulente per assistere all'autopsia sul corpo di Pedetti, che è stata svolta ieri. E oggi, alle 17.30, nella sala comune di Santa Sabina la famiglia ha organizzato una commemorazione per rendere omaggio ad Alessandro, che da quattro giorni i suoi tanti amici piangono senza trovare conforto. Dopo un periodo a Melbourne a lavorare nel settore della ristorazione, tanti viaggi e un sorriso che piaceva a tutti, il 30enne era infatti tornato in Umbria e aveva da poco iniziato a lavorare col padre.Gli amici, la moto e il calcio erano tra le sue passioni e la sua squadra sarà in prima linea per ricordarlo con affetto. Una persona buona, tranquilla, corretta. Così lo descrivono tutti. Soprattutto i compagni di spogliatoio, diventati da tempo un gruppo di amici che condividono tutto, tra serate insieme e divertimento, anche con chi ormai non gioca più. «Una tragedia e un dolore immenso», ripetono con tristezza. Per una famiglia allargata a cui ora manca un pezzo. Ciao Ale.