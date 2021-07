Droga, ternano di 47 anni trovato senza vita nel suo appartamento

Lunedì 5 Luglio 2021, 09:00

TERNI - Un uomo di 47 anni è stato stroncato da un'overdose di eroina in un appartamento di Borgo Bovio.vIl dramma a mezzanotte, in via Monte Totagna, dove è stato trovato il corpo senza vita dell'uomo, originario di Torino ma residente a Terni da anni. Quando è scattato l'allarme sul posto sono giunti gli operaotri del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 47enne, e la squadra mobile, che ha avviato le indagini coordinate dalla procura ternana.