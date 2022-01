Terni, cade dal cavalcavia e muore a 36 anni

TERNI Un romeno di 36 anni è morto sabato sera intorno alle 21,30 dopo essere precipItato da un cavalcavia alto sei metri al quartiere di Cospea che si affaccia sulla stazione ferroviaria, lungo la linea Terni-L’Aquila-Sulmona. Inutili i tentativi degli operatori del 118 di salvarlo, a chiamare i soccorsi un amico che si trovava con lui. Secondo le prime indagini il giovane si sarebbe recato nei pressi del cavalcavia in bicicletta, poi avrebbe perso l'equilibrio dopo essere seduto sul muretto, precipitando. Ma ancora non ci sono certezze sulla dinamica e nella notte è stato sentito il coetaneo che aveva passato la serata con lui. Il romeno abitava in uno dei palazzi circostanti.