Giovedì 2 Febbraio 2023, 07:10

PERUGIA - Una morte che non può restare senza spiegazioni. Perché c’è una famiglia senza pace e perché quella delle morti sul lavoro è una strage. Silenziosa ma senza soluzione di continuità.

Per questo motivo oggi all’ospedale Santa Maria della misericordia è in programma l’autopsia per stabilire con esattezza le cause della morte di Zaim Jacaj, l’operaio di origini albanesi deceduto lunedì dopo un infortunio sul lavoro.

L’esame sarà svolto dal medico legale, Massimo Lancia, e vede iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo il datore di lavoro dell’uomo, che lavorava per una ditta di Assisi. Un atto dovuto, necessario anche all’imprenditore per poter nominare il consulente che oggi assieme al medico legale Sergio Scalise Pantuso (per la famiglia dell’uomo) prenderà parte all’utopsia.

Quattro giorni di agonia dopo il volo da una scala mentre stava lavorando in un egizio di Ospedalicchio. È morto così Zaim Jacaj, 56 anni, di origini albanesi, da vent’anni viveva a Palazzo d’Assisi.

Venerdì stava lavorando in un negozio di Ospedalicchio, alle prese con una infiltrazione d’acqua. Un intervento magari non difficile per uno esperto come lui. Qualche cosa è andato storto, il volo da tre metri e l’impatto con il suolo battendo la testa.

Subito soccorso il muratore è stato trasferito al Santa Maria della Misericordia. Condizioni critiche hanno subito detto i medici. Nel reparto di Rianimazione la sua lotta per gustarsi ancora il nipotino nato da pochi mesi si è fermata ieri all’ora di pranzo.

Zaim lascia la moglie, due figli e un nipote. Verrà sepolto in Albania, già raccontano in paese, ma il dolore e la pietà devono fare i conti con l’accertamento della verità.