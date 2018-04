Due morti e tre feriti nello scontro fra auto a Bettona

Due morti e tre feriti: è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di domenica. Lo scontro fra due auto è avvenuto nei pressi di Bettona, alle porte di Perugia, per le due persone non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento di massima celerità da parte di vigili del fuoco, carabinieri e ambulanza del 118.



Stando alle prime informazioni si tratta di un uomo e una donna. L'uomo viaggiava da solo in una Fiat mentre la donna era assieme ad altre quattro nell'altra auto rimasta coinvolta.



Ancora da accertare le cause del tragico incidente. Sembra trattarsi di un frontale.

