Morte presidente Sassoli, l'ultima volta a Terni in visita alle acciaierie

Poco più di due anni fa il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, deceduto oggi, 11 gennaio, per una disfunsione al sistema immunitario dopo una grave malattia, venne a Terni in visita alle acciaierie. E' stata l'ultima volta di Sassoli in Umbria. In quell'occasioni il presidente Sassoli rimarcò l'importanza per l'Italia di essere in Europa e si spese a difesa delle acciaierie ternane e più in generale a difesa delle produzioni italiane nell'ambito del regime di concorrenza con i paesi asiatici. «Il Parlamento Europeo non si stancherà di chiedere alla Commissione ogni strumento efficace per sostenere l’industria dell’acciaio», aveva detto Sassoli che, visitando le acciaierie, aveva indossato il classico caschetto di protezione con il logo delle acciaierie di Terni.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Imprese, Burelli: «Lavoriamo il 15% in meno, ma se i... POLITICA Morte Sassoli, l'annuncio di von der Leyen in italiano:... POLITICA David Sassoli, il suo primo discorso da presidente...