Il virus fa un'altra vittima: morta la signora di 76 anni di Narni

Non ce l'ha fatta la signora di 76 anni, residente a Narni, la seconda paziente narnese ad essersi ammalata di coronavirus. Le sie condizioni sono sembrate subite serie ed era ricoverata all'ospedale di Terni. Successivamente le sue condizioni erano peggiorate ed era stata ricoverata in Terapia intensiva. Oggi in mattinata la signora è deceduta. Il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti ha rivolto, da parte di tutto il consiglio comunale e da parte della giunta e di tutta la comunità narnese, «un pensiero di affetto e di vicinanza alla famiglia».

Ultimo aggiornamento: 18:50

