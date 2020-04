Oggi pomeriggio il presidente Stefano Bandecchi e il vice Paolo Tagliavento hanno “virtualmente” incontrato in skype call i rappresentanti dei club rossoverdi per illustrare il progetto concernente l'associazione “Terni col cuore” che vedrà Ternana Calcio, tifosi rossoverdi e Comune di Terni impegnati a sostegno delle famiglie in difficoltà del nostro territorio. Nel corso dell’incontro, svoltosi alla presenza di Costanza Farroni, responsabile dei rapporti con i tifosi, hanno preso la parola tutti i rappresentanti dei club, a partire dal presidente del Centro Coordinamento Luciano Nevi e da Tommaso Moroni, presidente della Ternana Marathon Club e scelto dai tifosi come loro rappresentante nell’associazione. In linea col sentire comune dei supporters delle Fere lo stesso Moroni ha ufficialmente avanzato all’amministrazione comunale la proposta di conferire la cittadinanza onoraria di Terni al presidente rossoverde per il suo costante impegno a livello sociale. Proposta che ha emozionato e colmato di orgoglio il massimo dirigente della Ternana Calcio.

Ultimo aggiornamento: 22:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA