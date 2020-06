Consorzio Monteluce, undici giorni per evitare il fallimento

Ultimo aggiornamento: 10:40

PERUGIA- Con l’operazione Monteluce, rischiano di affondare anche le imprese che finora hanno garantito i lavori nell’area ex policlinico. Società che senza una soluzione efficace, vedono avvicinarsi lo spettro del dissesto. Il presidente del consorzio, Mario Riccioni, chiama in causa la Regione, parlando di rischio fallimento considerando che dal 2018 tali aziende aspettano il pagamento della seconda tranche di lavori. «Dopo il danno anche la beffa».L’operazione urbanistica che avrebbe dovuto trasformare l’area dell’ex ospedale in un quartiere moderno e fulcro della città del futuro sembra così arrivata al capolinea. «Non è bastato aver venduto ad Ater (che li ha affittati ad Adisu) gli immobili consegnati, affinché il Fondo Umbria versasse quanto dovuto alle imprese esecutrici i lavori. E non è bastato nemmeno che la soluzione individuata nella primavera 2019 andasse in fumo con l’uscita di scena della ex governatrice che ne era stata la promotrice. A restare lettera morta, stavolta è l’impegno che la nuova giunta si era presa a inizio 2020, quando era stata prospettata un’operazione ponte che, con garanzia Gepafin, avrebbe permesso di dare ossigeno alle imprese, aspettando un acquirente per gli immobili realizzati o altre soluzioni». Aziende che oggi hanno undici giorni di tempo per evitare l’assalto dei creditori. «A pochi giorni dalla scadenza della moratoria, le imprese hanno trovato una banca disposta a fare credito, ma la garanzia promessa da Gepafin è venuta meno».Le imprese, col supporto di Cna Umbria, non demordono e tra di esse resta la volontà cercare risposte alle troppe domande rimaste sospese. «Sentire Regione, Gepafin e Università parlare del Fondo Umbria in terza persona, mentre ne rappresentano circa il 70%, non solo non fa onore alle massime istituzioni regionali, ma è diventata una litania che non può più continuare. Da tempo si sente parlare di revocatoria per l’atto di vendita col quale BNP Paribas REIM SGR, società del gruppo BNP Paribas che gestisce il Fondo Umbria, ha portato a termine la vendita degli immobili oggi sede dello studentato Adisu, utilizzando l’intero ricavato –sembrerebbe - per ripianare i debiti con le banche, tra le quali anche una propria partecipata. Finora, però, nessuno dei soggetti pubblici coinvolti ha chiesto un parere legale per verificarne la fattibilità, né sono state individuate o cercate altre strategie di uscita».Vari gli interrogativi che serpeggiano, dunque, col consorzio che evoca l’intervento degli organi di controllo del Fondo, vigilato da Bankitalia. «Vorremmo capire se i suoi poteri sono consultivi o vincolanti, verificarne regolamento, bilanci e situazione finanziaria. Non vorremmo che nella primavera 2017, quando è stato sottoscritto il contratto col Consorzio per la seconda tranche di lavori, il Fondo fosse già insolvente». Si allunga anche l’ombra di possibili speculazioni legate al fallimento del fondo stesso. «Magari per acquistare l’intera area al costo di un piatto di lenticchie», aggiunge Riccioni. «La Regione non può restare immobile solo perché l’operazione era nata sotto altre amministrazioni. Ci sarà modo e tempo per accertare eventuali responsabilità, ma oggi è indispensabile trovare una soluzione al problema Monteluce. L’alternativa è veder fallire, con le imprese, l’intera città».