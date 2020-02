Monteluce, 200 operai rischiano il posto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Sul rischio default della Nuova Monteluce, esce allo scoperta la Cna. Gli artigiani hanno giocato forte sul tavolo di quel cantiere visto che trenta imprese umbre che ci lavorano fanno parte di quella galassia. Dalla Cna arriva un grido d’allarme pesatissimo: tre milioni di crediti non incassati da oltre un anno, tre aziende che hanno avviato il concordato preventivo, duecento lavoratori che rischiano di perdere il posto se le imprese dovessero saltare perché non vengono incassati i crediti. C’è un richiamo alle istituzioni che squarcia il velo di silenzi su un’operazione che è a un passo dal crac anche se spuntano ipotesi di soggetti interessati ad acquistare il comparto. Per farlo servono 22 milioni di euro, il valore che l’advisor che a fine giugno ha fatto la foto del Fondo Umbria ha valutato lo stato patrimoniale dell’operazione Monteluce inchiodandolo a un buco da quasi 32 milioni di euro.«Lanciamo un appello urgente alle Istituzioni – dice Massimiliano Sciattella, presidente di Cna Costruzioni - affinché le imprese che fino a qualche mese fa sono state impegnate nello svolgimento dei lavori, vengano pagate. A oggi sono già tre quelle che sono state costrette a chiedere il concordato preventivo, ma il rischio è che, a ruota, seguano tutte le altre, con conseguenti ingenti danni economici e sociali. Ricordo che queste imprese devono ancora riscuotere ben 3 milioni di euro dal 2018 e che a loro non sono andate nemmeno le briciole dei proventi della vendita di alcuni degli immobili già realizzati. Come può sopravvivere un’impresa a queste condizioni?». Proventi che sarebbero finiti, in massima parte, alle banche che hanno messo le ipoteche e che hanno chiuso i rubinetti dei finanziamenti. «Il fondo, del quale sono soci la Regione Umbria, Gepafin e l’Università di Perugia, è da sempre amministrato da Bnp Paribas Real Estate Sgr che, per quello che ci risulta è, di fatto, l’unica ad aver tratto guadagni da questa operazione», aggiunge Pasquale Trottolini, responsabile regionale di Cna Costruzioni.«Chiediamo con forza alla Regione e al Comune, interessato alla riqualificazione dell’area essendo Monteluce uno dei più importanti quartieri della città, affinché in caso di vendita vengano prioritariamente tutelati gli interessi delle imprese e dei loro lavoratori - prosegue Sciattella. – Se invece non ci fosse alcun acquirente serviranno misure straordinarie per ridare liquidità alle imprese fino a quando tutta la vicenda non troverà una soluzione positiva». «L’aspetto economico, però, non è l’unico da tenere in considerazione – incalza il responsabile di Cna Costruzioni -. Lasciare incompiuta quest’opera la destinerebbe a un lento degrado, trasformando l’area in un’altra zona critica della città, che già ne conta tante, a cominciare da Fontivegge. Le imprese finora hanno fatto la loro parte, facciano altrettanto le istituzioni. Noi non chiediamo vie privilegiate, ma semplicemente il riconoscimento del diritto di chi ha lavorato. Non è pensabile, né ammissibile - conclude Pasquale Trottolini -, che a pagare il conto siano le imprese, i 200 lavoratori coinvolti e le loro famiglie».