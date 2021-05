Monteleone d'Orvieto, salgono i casi Covid. Eseguiti gli screening sulla popolazione scolastica

Mentre in tutti i comuni dell'Orvietano il numeri degli attualmente positivi Covid sta letteralmente crollando e in generale si assiste ad una situazione al momento sotto controllo, a Monteleone d'Orvieto il focolaio che nelle prime settimane di maggio aveva interessato la scuola primaria del comune guidato da Angelo Larocca continua a preoccupare.

A ieri, martedì 18 maggio i positivi residenti nel comune di Monteleone erano 16, con due nuovi casi accertati. «Tutti i casi sono legati a quarantene già in essere - precisa una nota del comune - ci auguriamo che questo momento difficile per alcuni nostri concittadini e le loro famiglie possa passare presto. Vi preghiamo di rispettare puntualmente le norme atte a scongiurare il diffondersi del contagio»

In tal senso sempre ieri 18 maggio il comune ha predisposto una campagna di screening con test rapidi antigenici espressamente rivolti a gli studenti e ai professori della Scuola Secondaria di I grado, agli studenti fuori sede (superiori, università, ecc), ai proprietari/dipendenti delle attività commerciali e di ristorazione del comune e ai lavoratori "fuori sede"/pendolari.

«Il virus non è scomparso quindi rispettiamo le regole per il bene di tutti - è l'appello del sindaco Larocca - in particolare, si raccomanda di evitare gli assembramenti, di utilizzare correttamente la mascherina chirurgica o FFP2, di lavare frequentemente le mani.»





