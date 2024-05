Monteleone d'Orvieto: Paolo Garofani pronto a ricevere il testimone da Angelo Larocca

Paolo Garofani è pronto a ricevere il testimone da Angelo Larocca. Il sindaco uscente di Monteleone d'Orvieto infatti non si ricandida. Garofani, con la lista Monteleone attiva, sarà l'unico candidato in corsa per queste amministrative. Si tratta, come è spiegato anche nella pagina social, di "un progetto civico senza alcuna etichetta di partito e proprio per questo pone al centro della propria identità l’eterogeneità, facendone una ricchezza, e fonda il proprio operato sul rispetto delle diversità di pensiero e sulla collaborazione reciproca".

Lista Monteleone attiva

Maria Letizia Brunetti, Daniele Cacciamano, Alessandra Cecchini, Fabio Dellla Marta, Sergio Givannini, Elisa Giuliacci, Elisabetta Guidantoni, Alessio Stollo, Federico Timitilli