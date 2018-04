Monteleone d'Orvieto, furto in chiesa: rubata la reliquia di San Teodoro

di Vincenzo Carducci

MONTELEONE D'ORVIETO - Furto sacrilego nella parrocchia di Monteleone d’Orvieto. Ignoti hanno portato via una piccola ampolla in lego e vetro che secondo la tradizione avrebbe contenuto il sangue di san Teodoro martire, compatrono del piccola comunità dell’alto Orvietano che a lui è molto devota. Ad accorgersi del furto, due domeniche fa, uno dei parrocchiani più attenti che ha notato l’assenza della reliquia dalla cripta che si trova sotto l’altare e che contiene le spoglie del santo. Prima di allora ora nemmeno il parroco don Fabio Fiorini e altri parrocchiani che solitamente aiutano a tenere pulita la chiesa si erano accorti che la piccola ampolla non ci fosse e secondo le ricostruzioni il furto potrebbe essere avvenuto già molti mesi fa, probabilmente nel mese di dicembre. Il ladro avrebbe svitato i tasselli di chiusura della cripta, forzato il pannello di legno e introducendo un braccio all’interno avrebbe facilmente portato via l’ampolla. “La chiesa è sempre aperta e in quel periodo è anche parecchio trafficata per via dei preparativi per il presepio vivente”, racconta don Fabio che da ottobre è parroco di Monteleone e ha sporto denuncia ai carabinieri. “Non credo si possa trattare di un dispetto perché i monteleonesi sono molto devoti a san Teodoro – dice – e non penso nemmeno a un furto a sfondo satanico perché l’ampolla era vuota e semmai avrebbero preso qualcosa di più interessante. Potrebbe trattarsi di un furto su commissione di chi pensava si trattasse di un oggetto prezioso. In realtà ha poco valore economico ma ne ha molto per la nostra comunità dal punto di vista simbolico”.

Venerd├Č 27 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:51



