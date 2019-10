Monteleone d'Orvieto, branco di lupi attacca e ferisce cavalli adulti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' di quattro cavalli feriti, di cui una in modo grave, il bilancio dell'attacco di un branco di lupi avvenuto nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 ottobre scorsi in un centro ippico di Monteleone d'Orvieto in provincia di Terni, ai danni di quattro cavalli adulti che si trovavano all'interno del proprio paddock, insieme ad altri. A scoprire i quattro animali feriti da morsi e segni di lotta, il proprietario del centro ippico, Mimmo Fratini, ex poliziotto e ex pugile che di prima mattina si era recato come di consueto a controllare i cavalli. I quattro esemplari, cavalli di categoria Endurance, erano in gravi condizioni, coperti da ferite da morsi e una, Lady Hope, la più anziana del gruppo, addirittura ferita gravemente ad una spalla.Si tratta di un episodio grave, sia perché avvenuto ai danni di cavalli adulti – non si parla di puledri ma di esemplari adulti e forti – sia perché il centro ippico si trova non lontano dal centro abitato. Incredulo e scosso l'allevatore che riferisce di non aver mai subito un attacco così violento nel proprio allevamento, specie contro cavalli adulti, che sanno difendersi certamente in modo migliore rispetto a piccoli animali come capre o pecore. Che si sia trattato di un branco di lupi è un dato di fatto, poiché sempre stando al racconto del proprietario dei cavalli, sono state trovate tracce inequivocabili lungo il recinto elettrificato che il branco – si parla di 5 o 6 esemplari – avrebbe aggirato infilandosi sotto alla elettrificazione.Gli attacchi di lupi nei confronti del bestiame sono un tema molto dibattuto: per un certo periodo di tempo si è ritenuto che la maggior parte degli attacchi fosse portata da cani selvatici ma tutti gli esami condotti dai vari servizi veterinari delle Asl coinvolte per competenza territoriale hanno confermato che, in grandissima maggioranza, le predazioni sono dovute al lupo.